Во время карантина разрешили пользоваться автомобилями официоз
Граждане, получившие смс-разрешение на выход из дома, смогут пользоваться личными автомобилями. Об этом haqqin.az сообщил глава пресс-службы ASAN xidmət Эльнур Нифталиев.
Напомним, что ранее в социальных сетях возникли обсуждения касательно права пользования личным автомобилем в дни карантина. Обсуждения были вызваны разночтениями нового решения Оперативного штаба.
«Для автомобиля не нужно получать дополнительное разрешение. Однако, если в машине едут несколько человек, то каждый из них должен иметь разрешение на передвижение», - сказал Эльнур Нифталиев.