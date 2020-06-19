Российские бизнесмены заплатили $4 млн за освобождение Кочаряна

Российские бизнесмены внесли залог за бывшего президента Армении Роберта Кочаряна. Об этом сообщает РБК со ссылкой на его представителя.

Сумма составила два миллиарда драмов ($4,1 млн). Залог выплатили Самвел Карапетян (группа компаний «Ташир»), Сергей Амбарцумян (группа компаний «Монарх»), Геннадий Степанян (российский бизнесмен и меценат). Оставшуюся часть суммы внесла АФК «Система», где Кочарян является независимым директором.

После внесения суммы Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов Кочаряна о его освобождении из-под стражи.

Сейчас бывший президент находится в медицинском центре "Измирлян", где по решению суда от 29 мая должен оставаться до окончания пандемии коронавируса.