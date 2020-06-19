На пляже в США обнаружили мешки с человеческими останками

На пляже в американском городе Сиэтл, штат Вашингтон, обнаружили несколько мешков с человеческими останками. Об этом сообщает CNN со ссылкой на местный департамент полиции.

Вечером 19 июня в полицию поступил звонок об обнаружении на пляже в западной части города подозрительного мешка, который источал неприятный запах. Прибывшие по вызову сотрудники правоохранительных органов нашли еще один пакет в воде. Внутри оказались останки человеческих тел.

В настоящее время по данному факту начато расследование. Кому принадлежали найденные останки, пока неизвестно — это предстоит определить судмедэкспертам. Как именно мешки попали на место, где их обнаружили, пока тоже неясно: рассматривается версия о том, что на пляж их могло принести течением.