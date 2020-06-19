Ильгар Гусейнов, отдел политики 19:00

Как сообщалось ранее, один из активных участников карабахского сепаратиcтского движения, одиозный полевой командир, генерал-лейтенант, а по сути военный преступник Самвел Бабаян назначен на должность руководителя Совета безопасности в так называемой «НКР». Новый пост генерала стал кульминацией его четырехлетней политической борьбы. Назначение состоялось после встречи премьер-министра Никола Пашиняна с новым лидером карабахских сепаратистов Араиком Арутюняном.

Однако столь основательный рывок Бабаяна на «политический олимп» пусть и не признанной республики, неоднозначно был воспринят даже в самой Армении. Дело в том, что у генерала неприглядное криминальное прошлое, а руки по локоть в крови мирных жителей азербайджанских сел в Карабахе, что претит определенной части армянского общества. Неоспоримые факты его военных преступлений могут занять не одну страницу в общем списке злодеяний армянских агрессоров. Самвел Бабаян - уроженец Ханкенди. С 1988 года он рьяный сторонник и боевик сепаратистского движения «миацум», требовавшего присоединения Нагорного Карабаха к Армении. С началом захватнической войны против Азербайджана он стал заместителем командующего сепаратистскими вооруженными формированиями, которые напрямую поддерживались Арменией. Активный участник боевых операций при оккупации Лачинского коридора и города Шуша, Самвел Бабаян прославился как особо жестокий, беспощадный каратель. Примечательно, что в 1991 году, еще до участия в боевых действиях, Бабаян был арестован советским военным командованием в результате операции по обезоруживанию армянских военных отрядов и более полугода провел в одной из тюрем Баку. Однако затем был возвращен в Карабах в рамках акции по обмену пленными.

К моменту достижения режима прекращения огня в 1994 году Бабаян уже носил генеральские погоны, а сепаратисты объявили его «национальным героем». После 1994 года вместе с другими полевыми командирами, включая Сержа Саргсяна и Роберта Кочаряна, он возглавлял процесс разграбления оккупированных территорий Азербайджана. Будучи человеком алчным, Бабаян нередко вступал в конфликт с другими лидерами сепаратистского режима при распределение награбленного. В 2000 году Самвела Бабаяна арестовали по обвинению в покушении на тогдашнего «президента НКР» Аркадия Гукасяна. Он провел в тюрьме около четырех лет и вышел на свободу в 2004 году. После освобождения перебрался в Ереван, предпринял попытки войти в большую политику. Для этого основал партию «Дашинк», связанную с печально известной организацией «Дашнакцутюн». Однако успехов в политике ему достичь не удалось, и после полного фиаско на этом поприще он уехал в Россию, на долгие годы исчезнув из информационного поля. Возвращение Самвела Бабаяна в армянскую политику пришлось на 2016 год, спустя некоторое время после апрельских боев. Бывший генерал принялся критиковать режим Сержа Саргсяна за поражение в Карабахе. Именно он открыто говорил, что азербайджанская армия смогла в считаные дни разгромить линию обороны армян.

Воспользовавшись ситуацией, опальный генерал, продолжая всячески поносить правительство Саргсяна, попытался вновь обрести авторитет в Карабахе. Однако в Ереване сочли это угрозой для своего режима, и Бабаяна вновь упрятали за решетку. И на это раз за организацию покушения на президента, теперь уже Армении – Сержа Саргсяна. Недолго пробыв в заключении, кровавый полевой командир вновь включился в борьбу за власть в самозваной «НКР» и создал там партию «Объединенная родина». Однако тогдашние руководители «республики» это предусмотрели и по-быстрому лишили его «гражданства», не допустив таким образом к «выборам». Бабаян со своими сторонниками организовал сбор подписей и акции против такого произвола «властей», но на выборы он так и не попал. Тем не менее «Объединенной родине» удалось получить 9 мест в «парламенте НКР». И вот теперь Самвел Бабаян берет реванш – он глава Совбеза, органа очень влиятельного в любой стране, даже если она не признанная, способного развернуть ее политику в любую сторону. За что же такие обширные полномочия, такой почет военному преступнику, самолично участвовавшему в уничтожении мирного населения и в пытках захваченных в плен азербайджанских военных? Разве, вступая в борьбу за отторжение Карабаха, он не знал об утвержденном на международном уровне праве на суверенитет и целостность каждого государства? А ведь главе Совбеза прежде всего нужно знать как раз международные законы... Думается, и Карабах-то ему был не очень нужен, и ни к какому объединению с Арменией он не стремился. Его целью была власть. Хоть на небольшом пространстве, хоть эфемерная, какой является и «НКР», но только бы власть. Назначение военного преступника на высокую должность в сепаратистском режиме в очередной раз демонстрирует, что Армения не отступает от своей деструктивной политики, планомерно подрывающей мир в регионе. Есть и другие вопросы: почему армянская община Нагорного Карабаха не протестует против назначения кровавого палача на высокую должность? Кто вообще управляет армянской общиной Нагорного Карабаха? Наконец, почему правительство Армении, которое постоянно с высоких трибун заявляет о поддержке мирного урегулирования конфликта, не воспротивилось назначению Самвела Бабаяна?