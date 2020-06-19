Политическая катастрофа для Армении в Брюсселе

19:39

Политическая катастрофа в Брюсселе. Именно так можно назвать публичную порку официального Еревана в Брюсселе 18-19 июня на полях видеоконференции лидеров стран ЕС и "Восточного партнерства".

В эти два дня всеми без исключения институтами Европейского союза было принято невиданное доселе количество документов, которые кратко можно охарактеризовать двумя словами - политическая катастрофа для Армении. Тон был задан заявлением одного из признанных политических лидеров мирового масштаба, бывшим президентом Совета Евросоюза, ныне президентом Европейской Народной партии. Лидер партии, имеющей в Европарламенте наибольшее количество депутатов и представленной в руководстве ЕС десятью комиссарами (включая президента Еврокомиссии Урсулу ван дер Ляйен), за несколько часов до Саммита выступил с официальным заявлением по этому поводу. В разделе "Урегулирование конфликтов" документа была подчеркнута поддержка территориальной целостности стран в рамках международно признанных границ. Данная позиция уже была обозначена в качестве приоритета политики Евросоюза в отношении стран "Восточного партнерства". Но впервые в истории ЕС этот подход - поддержка территориальной целостности в рамках международно признанных границ - был использован в контексте урегулирования всех конфликтов в странах "Восточного партнерства". Включая Азербайджан. Впечатляет, что заявление Туска было принято по итогам видеоконференции Европейской Народной партии, об участии в которой Сержа Саргсяна триумфально сообщили ведомые им медийные рупоры Республиканской партии Армении. Но накануне саммита Туск подготовил "сюрприз" не только бывшему, но и нынешнему лидеру Армении - Пашиняну. В своем твите он подверг нынешний армянский режим самой серьезной критике за последние годы, уличив его в репрессиях против своих оппонентов.

Политический зачин Туска был поддержан его однопартийцем, премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем. Как лидер страны, председательствующей в Евросоюзе, он сделал на саммите официальное заявление, в котором выражена ясная поддержка территориальной целостности стран "Восточного партнерства". Эта поддержка была выражена большинством выступивших на саммите лидеров. Но в соответствии с основополагающими документами ЕС заявление председательствующей в ней страны должно рассматриваться как позиция всего Евросоюза. Нынешний президент Совета ЕС Шарль Мишель в своём заявлении для прессы по итогам саммита отметил "ответственность за сохранение международного порядка и международного права, разделяемую всеми странами ЕС". Он подчеркнул значимость нового Соглашения Евросоюза с Азербайджаном, переговоры по которому идут быстрыми темпами. А президент Еврокомиссии Урсула ван дер Ляйен в своем заявлении для прессы акцентировала внимание на практических результатах сотрудничества ЕС со странами "Восточного партнерства". В качестве лучшего и единственного примера она отметила Азербайджан (55% торгового оборота с Союзом) и Украину (50%), а также удвоение торгового оборота между этими странами в последний год. Можно было бы привести множество других примеров, свидетельствующих об однозначной и необратимой позиции большинства политических акторов в Брюсселе о поддержке Баку и ясных месседжей Армении. Например, позицию Европейской Партии реформаторов и консерваторов или заявление ЕС по политике добрососедства, сделанные по итогам саммита и указывающие на поддержку территориальной целостности стран "Восточного партнерства".

Но самой впечатляющей "вишенкой на торт" оказалась Резолюция Европарламента, принятая сокрушительным большинством голосов (507 - за, 119 - против) вечером 19 июня и всецело посвященная "Восточному партнерству". Уже в преамбуле документа дается ссылка на резолюцию Европарламента от 20 мая 2010 года "Требование к стратегии Европейского Союза на Южном Кавказе". В пунктах 8 и 10 этого документа территории, занятые армянскими силами, были названы "оккупированными". В том же документе Европарламент выразил поддержку территориальной целостности трех государств региона. Без всяких самоопределений в армянской интерпретации.



Резолюция Европарламента вновь подчеркнула необходимость урегулирования конфликта на основе норм международного права, отраженных в Уставе ООН и Заключительном Хельсинкском акте 1975 года. И вновь без любимого армянами манипулирования термином "самоопределение наций".



В первой части пункта (М) преамбулы резолюции говорится о том, что "независимость, суверенитет и территориальная целостность стран "Восточного партнерства" все еще подорвана нерешенными региональными конфликтами, внешней агрессией (!) и продолжающейся оккупацией (!) некоторых из этих стран..." . В качестве негативных последствий внешней агрессии и оккупации отмечается "подрыв прав человека". Для Армении, позиционирующей себя "форпостом" демократии в регионе (опять форпост - ну сколько можно!), это - непреодолимый вызов. Европарламент прямо указывает, что эти права нарушены именно у жертв внешней агрессии и оккупации - беженцев и вынужденных переселенцев.



Уже устоявшаяся позиция Европарламента о поддержке Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и политической независимости стран-участниц "Восточного партнерства" в пределах признанных на международном уровне границ получила новое подтверждение в ее резолюции от 19 июня. В этом же пункте резолюции выражена "поддержка Евросоюзом усилий государств всецело претворять обеспечение этих принципов". Европарламент тем самым не только признает право государств на силовое обеспечение суверенитета, территориальной целостности в рамках признанных на международном уровне границ, но и поддерживает эти усилия. Это уже более чем очевидный сигнал Еревану.