Что с Бахрамом? "неужели мы так низко пали?" - вопрошает Таир Иманов
Центральный таможенный госпиталь прокомментировал аудиозапись, которая распространяется в социальных сетях от имени Бахрама Багирзаде.
Отметим, что на распространенной аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Бахрама Багирзаде, рассказывает о своем хорошем самочувствии. Аудиозапись быстро распространилась в социальных сетях и вызвала ожесточенные споры.
"О том, действительно ли данная запись принадлежит Бахраму Багирзаде или нет, надо спросить у членов его семьи. Бахрам Багирзаде 13 июня был переведен из другого медучреждения в наш госпиталь. Он продолжает находиться в том же состоянии. После его перевода в Центральный таможенный госпиталь не было никаких звукозаписей, потому что он подключен к аппаратам в отделении реанимации и не разговаривает. В целом, опять же, о принадлежности записи Багирзаде нужно спрашивать у его семьи. Возможно, это и вовсе не голос Бахрама Багирзаде, либо старая запись", - сообщили в госпитале.
Haqqin.az попросил близкого друга и руководителя театра «Планета Парни из Баку» Таира Иманова прокомментировать создавшуюся ситуацию: «Это действительно голос Бахрама. Но, по всей видимости, он отправил это сообщение близкому человеку до того, как его подключили к аппарату. Мы забываем, что Бахрам – артист комического жанра. Даже в минуты опасности и тревоги он шутит и пытается таким образом снизить значимость опасности.
Человек, который обнародовал эту аудизапись сейчас, поступил аморально и подло. Б.Багирзаде – человек, который никогда не хотел доставлять беспокойство своим близким, друзьям и родным. В первую очередь он заботился о спокойствии своей матери и не хотел причинять ей боли. Как можно было так поступить, заведомо зная, что Бахрам уже несколько дней находится в тяжелом состоянии? Ведь Бахрам называл человека, который обнародовал аудиозапись, своим другом. Неужели мы так низко пали?».
Напомним, что заслуженный артист Азербайджана Бахрам Багирзаде заразился коронавирусной инфекцией, 13 июня он был переведен из больницы в отделение реанимации Центрального таможенного госпиталя. Артист подключен к аппарату ЭКМО из-за поражения 90% легочной ткани.