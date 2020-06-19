Центральный таможенный госпиталь прокомментировал аудиозапись, которая распространяется в социальных сетях от имени Бахрама Багирзаде.

Отметим, что на распространенной аудиозаписи человек с голосом, похожим на голос Бахрама Багирзаде, рассказывает о своем хорошем самочувствии. Аудиозапись быстро распространилась в социальных сетях и вызвала ожесточенные споры.

"О том, действительно ли данная запись принадлежит Бахраму Багирзаде или нет, надо спросить у членов его семьи. Бахрам Багирзаде 13 июня был переведен из другого медучреждения в наш госпиталь. Он продолжает находиться в том же состоянии. После его перевода в Центральный таможенный госпиталь не было никаких звукозаписей, потому что он подключен к аппаратам в отделении реанимации и не разговаривает. В целом, опять же, о принадлежности записи Багирзаде нужно спрашивать у его семьи. Возможно, это и вовсе не голос Бахрама Багирзаде, либо старая запись", - сообщили в госпитале.