Массовые акции охватили Тбилиси

Перед зданием парламента Грузии в Тбилиси проходит массовая акция. Как передают грузинские СМИ, митинг под лозунгом "Вместе против оккупации" посвящен событиям 20 июня 2019 года.

В митинге принимают участие активисты и представители оппозиции. Организаторы принесли с собой дезинфицирующие средства. Участники акции носят медицинские маски и соблюдают социальную дистанцию.

Из-за акции закрыто движение автомобилей на проспекте Руставелли, привлечены сотрудники полиции.

Несколько тысяч человек собрались 20 июня 2019 года перед зданием парламента Грузии в Тбилиси. Причиной протеста стало выступление в парламенте депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова.