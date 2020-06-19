Экс-помощнику Трампа разрешили издать книгу с разоблачениями

Суд в США отклонил протесты президента Дональда Трампа против публикации книги его бывшего советника Джона Болтона.

Как постановил судья Ройс Ламберт, запрет на публикацию не сможет возместить ущерб национальной безопасности, нанесенный деятельностью Болтона.

При этом суд признал, что Болтон «играл с национальной безопасностью» и оставил свою страну незащищенной перед ущербом и себя — перед гражданской (потенциально уголовной) ответственностью.

Аргумент Белого дома о публикации секретных сведений в книге суд счел безосновательным, также не посчитав нужным вырезать нелестные высказывания о Трампе.

Напомним, в своей книге Болтон охарактеризовал Трампа как «малоосведомленного, не интересующегося геополитикой и легко поддающегося манипуляции человека».