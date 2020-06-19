Президент Египта: «Наше прямое вмешательство в Ливию будет легитимным»

Любое возможное прямое вмешательство Египта в Ливии будет иметь легитимный статус, поскольку будет иметь целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ. Об этом, как передает телеканал Sky News Arabia, заявил в субботу президент АРЕ Абдель Фаттах ас-Сиси во время посещения подразделений сухопутных войск на военной базе в Сиди-Баррани западнее Александрии, недалеко от ливийской границы.

"Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью, - указал глава республики. - Это право основано на необходимости защитить границы Египта от террористических группировок, помочь ливийским братьям в деле восстановления безопасности и стабильности, положить конец кровопролитию среди ливийцев как на востоке, так и на западе, а также поддержать усилия по прекращению огня и запуску всеобъемлющего политического процесса под эгидой ООН".

По словам ас-Сиси, Каир не позволит никому захватить находящиеся под контролем Ливийской национальной армии (ЛНА) стратегически важные город Сирт и муниципалитет Эль-Джуфра. Ранее в заседающем в Триполи Правительстве национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа не раз говорили, что будут готовы к переговорам с ЛНА только после возвращения контроля над ними.