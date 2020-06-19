"Азеригаз" о взрыве в Товузе

Сегодня днем во время прокладки дороги в Товузском районе произошел взрыв газовой трубы. Как заявили haqqin.az в пресс-службе ПО «Азеригаз», производственное объединение не имеет отношения к произошедшему.

Согласно информации, накануне вечером компания-подрядчик, занимающаяся расширением дороги вблизи села Хатынлы Товузского района, заменила газовую линию и передала ее Шамкирскому газово-эксплуатационному управлению ПО «Азеригаз».

Однако после подключения трубы, возникли проблемы с газовым потоком. Местные жители начали жаловаться на низкое давление газа. По этой причине, у компании-подрядчика потребовали перепроверить замененную часть и снова сдать ее на следующей неделе. Сегодня утром в 09:00 подача газа была приостановлена.

Однако компания-подрядчик, не предупредив газово-эксплуатационное управление, начиная с 16:00 начало самостоятельно проводить работы на трубе. По допущенной халатности произошел взрыв.

Отметим, что из-за проведения дорожно-строительных работ, компания-подрядчик должна была заменить 500-метровый участок газовой трубы диаметром в 159 мм. Эта газовая линия предназначена для газоснабжения около двух тысяч абонентов, проживающих в селах Хатынлы, Гараханлы и Джиловдарлы Товузского района.