В Германии установили памятник Ленину

По инициативе «Марксистско-ленинской партии Германии» в городе Гельзенкирхен была установлена чугунная статуя Владимира Ленина высотой 2,15 метра. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя партии Петера Вайспфенинга.

По его словам, памятник удалось установить, невзирая на противодействие со стороны правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз, членом которой является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после «бархатной революции» она оказалась там», — рассказал Вайспфенинг.