Зять Саргсяна обвинил Пашиняна в шантаже

Бывший посол Армении в Ватикане Микаэл Минасян (зять Сержа Саргсяна) в ходе видеообращения в субботу обвинил премьер-министра Никола Пашиняна в шантаже и принудительном финансировании его газеты.

По словам бывшего посла в Ватикане, Пашинян и его жена Анна Акопян всегда получали деньги путем шантажа. По словам Минасяна, они брали деньги за то, чтобы не публиковать в своей газете "Айкакан жаманак" клевету в отношении бизнесменов.

Он напомнил, что от имени Пашиняна ему предложили внести некую сумму в один из фондов и не вмешиваться в политику в обмен на отказ от уголовного преследования в его отношении.

"После третьей или четвертой нашей беседы (видеообращения – ред.) позвонил один из старых друзей нашей семьи и сказал, что Никол Пашинян пригласил его на встречу. Пашинян попросил его позвонить мне и передать, что если я прекращу эти беседы, то он не будет публиковать то, "что у него есть", и прекратит уголовные дела в отношении меня", – сказал Минасян.