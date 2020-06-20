Эрдоган: "Турция успешно борется с коронавирусом"

Благодаря количеству коек для интенсивной терапии, которое составляет почти общее количество коек в Европе, и численности медперсонала в 1,1 млн человек Турция успешно ведет борьбу с пандемией. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время участия на церемонии открытия больницы университета Мармара министерства здравоохранения, пишут турецкие СМИ.

Эрдоган отметил, что чрезвычайно важно привнести такую работу в страну в период эпидемии.

По его словам, одно из самых характерных отличий Турции от других стран заключается в том, что борьба ведется во многих направлениях одновременно.

"Если сегодня мы с надеждой смотрим в будущее, то это благодаря нашим усилиям за последние 18 лет", - добавил президент Турции.