Акции протеста в Белоруссии: задержаны 270 человек

Около 270 человек были задержаны в различных городах Белоруссии после предвыборных пикетов из-за нарушения порядка проведения массовых мероприятий и неповиновения сотрудникам милиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

В Белоруссии 18-19 июня прошли последние пикеты по сбору подписей для выдвижения на президентских выборах политиков, альтернативных действующему главе государства Александру Лукашенко. Пикеты в ряде городов переросли в стихийные акции: сотни белорусов выстраивались в "цепочки солидарности", выражая поддержку оппозиционно настроенным активистам и политикам, которые были задержаны в ходе избирательной кампании.

Отметим, что сегодня также стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико. Бабарико долгие годы возглавлял «Белгазпромбанк». Оппозиционный политик был задержан 18 июня.