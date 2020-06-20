Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 39 юридических и физических лиц, в том числе сирийского президента Башара Асада и его супруги Асмы. Санкции введены в рамках так называемого Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии, который был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.

Но «Закон Цезаря», названный так по псевдониму офицера-перебежчика Сирийской арабской армии, предоставившего свидетельства пыток и убийств в тюрьме «Седная», куда попадали боевики антиправительственных группировок и им сочувствующие – он, в общем-то, не про Сирию. Экономика этой страны разорвана в клочья, от санкций ей хуже не будет просто потому, что хуже, собственно, уже и некуда.

Под этот закон подпадают все, кто так или иначе сотрудничает с официальным Дамаском - политики, бизнесмены, банкиры. Если старым друзьям Сирии (ливанской Хизбалле и иранскому бизнесу, связанному с КСИР) хуже от этого не станет, так как они давно под всеми возможными санкциями - то вот для российского бизнеса и компаниям из стран Персидского залива, а также для немногих сотрудничающих с сирийцами европейцев наступают весьма непростые времена.

Пока негры линчуют памятники, а индусы бьются с китайцами - США методично продолжают давить коленом на шею режиму Башара Асада.

«Давили, давим и дальше давить будем» - именно так следует расценивать заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Америка в предстоящие недели и месяцы планирует вводить дальнейшие санкции в отношении правительства Асада и не прекратит давления, «пока Асад и его режим не прекратят бессмысленную и жестокую войну против сирийского народа и не согласятся на политическое урегулирование конфликта».

«Цезарь», по замыслу Вашингтона, должен сломать тренд на возобновление сотрудничества других стран с Дамаском. И действительно, глядя на военные успехи последних лет, страны Персидского залива (прежде всего Объединенные Арабские Эмираты) несколько раз поднимали вопрос о возобновлении членства Сирии в Лиге арабских государств. Возобновили свою работу посольства ряда стран и возросла бизнес-активность. Появился шанс для возвращения Сирии в «арабский мир», аследовательно, и возможность снижения иранского влияния в Дамаске.

Принятые американцами санкции сводят эти усилия к нулю. Цинизм ситуации заключается в том, что нынешний санкционный пакет полностью называется так: «Закон Цезаря по защите гражданского населения Сирии». Задумывались ли США о реальных его последствиях для простых сирийцев, которым обрыдла и война, и Асад, и местные оппозиционеры, и иностранные освободители, откуда бы они не приходили и какие цели бы не декларировали – вопрос, как вы понимаете, совершенно риторический.

А между тем пакет санкций начал давать эффекты еще до вступления в силу. Из-за экономического кризиса в Сирии после многих лет боевых действий курсы обмена доллара и других валют и так были нестабильны. Пакет санкций превратил эту нестабильность в почасовые землетрясения. Из-за неустойчивости обменных курсов за последний месяц цена на все, начиная от хлеба и заканчивая ПЭТ-бутылкой воды, менялась несколько раз в день.

Согласно официальному курсу, до вчерашнего дня 100 долларов были равны 70 тысячам сирийских фунтов. Но были дни, когда на черном рынке 100 долларов стоили более 350 тысяч. С вступлением санкций в силу Центральный банк Сирии сообщил, что стоимость 100 долларов составила 125 тысяч сирийских фунтов. Обнищание общества в этих условиях неизбежно – но когда это Вашингтон останавливало?