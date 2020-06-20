Цезарь добивает Асада наша аналитика
Соединенные Штаты ввели санкции в отношении 39 юридических и физических лиц, в том числе сирийского президента Башара Асада и его супруги Асмы. Санкции введены в рамках так называемого Закона Цезаря о защите гражданских лиц в Сирии, который был подписан президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года.
Но «Закон Цезаря», названный так по псевдониму офицера-перебежчика Сирийской арабской армии, предоставившего свидетельства пыток и убийств в тюрьме «Седная», куда попадали боевики антиправительственных группировок и им сочувствующие – он, в общем-то, не про Сирию. Экономика этой страны разорвана в клочья, от санкций ей хуже не будет просто потому, что хуже, собственно, уже и некуда.
Под этот закон подпадают все, кто так или иначе сотрудничает с официальным Дамаском - политики, бизнесмены, банкиры. Если старым друзьям Сирии (ливанской Хизбалле и иранскому бизнесу, связанному с КСИР) хуже от этого не станет, так как они давно под всеми возможными санкциями - то вот для российского бизнеса и компаниям из стран Персидского залива, а также для немногих сотрудничающих с сирийцами европейцев наступают весьма непростые времена.
Пока негры линчуют памятники, а индусы бьются с китайцами - США методично продолжают давить коленом на шею режиму Башара Асада.
«Давили, давим и дальше давить будем» - именно так следует расценивать заявление госсекретаря Майка Помпео о том, что Америка в предстоящие недели и месяцы планирует вводить дальнейшие санкции в отношении правительства Асада и не прекратит давления, «пока Асад и его режим не прекратят бессмысленную и жестокую войну против сирийского народа и не согласятся на политическое урегулирование конфликта».
«Цезарь», по замыслу Вашингтона, должен сломать тренд на возобновление сотрудничества других стран с Дамаском. И действительно, глядя на военные успехи последних лет, страны Персидского залива (прежде всего Объединенные Арабские Эмираты) несколько раз поднимали вопрос о возобновлении членства Сирии в Лиге арабских государств. Возобновили свою работу посольства ряда стран и возросла бизнес-активность. Появился шанс для возвращения Сирии в «арабский мир», аследовательно, и возможность снижения иранского влияния в Дамаске.
Принятые американцами санкции сводят эти усилия к нулю. Цинизм ситуации заключается в том, что нынешний санкционный пакет полностью называется так: «Закон Цезаря по защите гражданского населения Сирии». Задумывались ли США о реальных его последствиях для простых сирийцев, которым обрыдла и война, и Асад, и местные оппозиционеры, и иностранные освободители, откуда бы они не приходили и какие цели бы не декларировали – вопрос, как вы понимаете, совершенно риторический.
А между тем пакет санкций начал давать эффекты еще до вступления в силу. Из-за экономического кризиса в Сирии после многих лет боевых действий курсы обмена доллара и других валют и так были нестабильны. Пакет санкций превратил эту нестабильность в почасовые землетрясения. Из-за неустойчивости обменных курсов за последний месяц цена на все, начиная от хлеба и заканчивая ПЭТ-бутылкой воды, менялась несколько раз в день.
Согласно официальному курсу, до вчерашнего дня 100 долларов были равны 70 тысячам сирийских фунтов. Но были дни, когда на черном рынке 100 долларов стоили более 350 тысяч. С вступлением санкций в силу Центральный банк Сирии сообщил, что стоимость 100 долларов составила 125 тысяч сирийских фунтов. Обнищание общества в этих условиях неизбежно – но когда это Вашингтон останавливало?
«Мы хотим лишить Асада его доходов и поддержки в ведении войны и совершении зверств против сирийского народа», – заявляют в Белом доме и Госдепартаменте - «Закон Цезаря» и другие санкции Вашингтона по Сирии не затрагивают гуманитарную помощь сирийскому народу. Они также не препятствуют нашей деятельности по стабилизации на северо-востоке страны». То есть ко всем прочим проблемам, США взяли курс на окончательный раскол страны минимум на три части.
Условно говоря – на американскую, турецкую и российскую, поскольку иранское присутствие в Сирии не рассматривается как рабочий вариант вообще. Замах, как видим, масштабный и грандиозный. К тому же имеющий все шансы на реализацию, при том, конечно, условии, что будет достигнута самая главная цель – возникновение раскола в ближайшем окружении Асадов.
Отсюда и все эти разговоры о сложностях, которые возникают в высших эшелонах власти в Дамаске, противостояние между президентом и его родственником, богатейшим предпринимателем страны Рами Махлуфом. Опять же - сменился премьер-министр, ожидаются других кадровые изменения, все настойчивее разговоры о противоречиях брата президента Махера Асада с российскими военными и политическими советниками.
И Вашингтон не намерен снижать давление на режим, подбираясь к самой деликатной ее составляющей – заграничным активом семьи Асада и приближенных к ней лиц. В этой связи достаточно показательным стал завершившийся на днях во Франции суд над Рифатом Асадом - братом покойного Хафеза Асада и дядей нынешнего президента Сирии - по делу о незаконно нажитом богатстве. Приговор: четыре года тюрьмы заочно и конфискация имущества на сумму 90 млн евро, включая пару особняков, замок и конную ферму.
То что он последние без малого тридцать лет со своими четырьмя женами и детьми живет в Европе и называет себя противником нынешней власти в Сирии – совершенно ему не помогло. «Участвовал в финансовых операциях с Дамаском» - и все, это уже клеймо, отмыть которое не помогут услуги лучших европейских адвокатов.
«Закон Цезаря» по большому счету представляет собой всеобъемлющее видение американцев по урегулированию ситуации в этой стране. Согласно которому Асаду и независимой единой Сирии нет места в будущих политических раскладах Америки и на картах мира. Что ж, посмотрим, чем на это ответит Дамаск. Хотя, как представляется, комплексного плана противодействия Вашингтону у него нет. И это крайне печальная новость.