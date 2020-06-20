Богатейший человек Азии вошел в десятку миллиардеров мира

Председатель совета директоров и основной владелец индийской компании Reliance Industries Мукеш Амбани вошел в десятку богатейших людей мира по версии Forbes. Он единственный миллиардер из Азии в текущем списке. Список опубликован на сайте издания.

Амбани занял девятую позицию рейтинга, обогнав сооснователя Google Ларри Пейджа. Его состояние оценивается в 64,6 миллиарда долларов.

Он попал в десятку богатейших людей мира после того, как разбогател на 3,9 миллиарда долларов за день. 19 июня Reliance Industries объявила о продаже 24,7 процента акций сервиса Jio, обеспечивающего 4G-связь, на сумму 15,2 миллиарда долларов. Акции Reliance Industries выросли более чем на 6 процентов за день и почти в два раза с марта.

Первое место в рейтинге осталось за создателем Amazon Джеффом Безосом (160 миллиардов долларов), на втором месте — один из создателей Microsoft Билл Гейтс (108,6 миллиарда долларов) и президент группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно (102,8 миллиарда долларов).