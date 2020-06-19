В Японии нашли неизвестную подводную лодку

В районе территориальных вод Японии заметили неизвестную подводную лодку.

Как сообщило в Twitter Минобороны страны, субмарину обнаружили 18 июня эсминец и патрульный самолет. Лодка находилась у острова Амамиосима префектуры Кагосима, а 20 июня она появилась у острова Ёкоатэ префектуры Кагосима.

Глава японского оборонного ведомства приказал сделать все возможное для сбора информации о лодке. По данным телеканала NHK, она может принадлежать военным в Китае.