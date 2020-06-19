Болтон: Трамп уволил прокурора по просьбе Эрдогана

Стремление президента США Дональда Трампа отправить в отставку прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана может быть связано с просьбой лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил экс-помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон в интервью ABC.

Прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк проверяла турецкий банк Halkbank на предмет якобы уклонения от санкций США против Ирана, рассказал Болтон. При этом, по его словам, данный вопрос обсуждался на уровне президентов.

Во время одного из разговоров с Эрдоганом Трамп заявил, что «позаботится» об урегулировании дела Halkbank, когда заменит «людей Обамы» в прокуратуре на своих, утверждает Болтон.

Ранее сообщалось, что минюст США решил сменить прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Джеффри Бермана, который вел дела против адвокатов президента Дональда Трампа. Однако Берман отказался покидать занимаемую должность.