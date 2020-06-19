Коронавирус за сутки убил 647 жителей Мексики

Число выявленных заболевших коронавирусной инфекцией нового типа в Мексике выросло на 5 030, до более 170 тысяч, более 20 тысяч человек скончались. Об этом сообщил глава эпидемиологии минздрава страны Хосе Луис Аломиа.

“Из общего числа 465 867 выполненных проб коронавирус SARS-CoV-2 подтвержден у 170 485 человек, ещё 233 137 проб дали отрицательный результат”, – сообщил Аломиа на пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

Количество летальных случаев COVID-19 выросло на 647 и составляет 20 394, ожидаются результаты анализов 1 891 погибшего.

Наибольшее число пациентов в городе Мехико (4 242) и штате Мехико (2 550). Власти изучают 62 245 тестов больных с подозрением на COVID-19.