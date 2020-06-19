Началось редкое солнечное затмение, напоминающее огненное кольцо. Лучше всего явление будет видно в Африке, Азии, Китае и акватории Тихого океана, в странах Юго-Восточной Европы, а также в некоторых частях Пакистана и Индии.

Во время кольцеобразного солнечного затмения Луна проходит по диску Солнца, но оказывается меньше него в диаметре и не может скрыть светило полностью. В максимальной фазе вокруг Луны видно яркое кольцо незакрытой части солнечного диска. Небо при этом остается светлым.

Как сообщает пресс-служба Московского планетария, кольцеобразное затмение началось в Центральной Африке в 07:48 мск. Наибольшую фазу затмения можно будет наблюдать в Гималаях. Там оно продлится 38 секунд.

Отметим, что солнечное затмение можно будет частично наблюдать и с территории Азербайджана - с 08:47 до 11:05, то есть два часа 18 минут.

Подобное затмение последний раз можно было увидеть 10 июня 2002 года, следующее же произойдет только 13 июля 2037 года.