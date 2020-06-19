Мужчина устроил резню в Британии: трое погибших видео
По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.
По свидетельству очевидцев, нападавший "кричал что-то невразумительное". Полиция задержала злоумышленника. По информации агентства PA, задержанный - гражданин Ливии.
BREAKING (GRAPHIC): Multiple people reported stabbed. Some reports of fatalities in vicinity of a Black Lives Matter protest in Reading, UK pic.twitter.com/jVxEiEU3Ud— Raheem Kassam (@RaheemKassam) June 20, 2020
В свою очередь медики заявили журналистам, что "было несколько погибших", пишет Интерфакс.
Телеканал Sky News сообщает, что полиция рассматривает нападение как теракт, однако не связывает его с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Менниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.
Несколько очевидцев заявили, что им пришлось убегать от нападавшего, поскольку он бросался к разным группам отдыхающих. Ряд других собеседников в то же время поведали, что не сразу осознали мотивы мужчины и восприняли его действия как игру.