По меньшей мере три человека погибли в результате нападения вооруженного ножом человека на людей в британском городе Рединге, сообщают местные СМИ.

В свою очередь медики заявили журналистам, что "было несколько погибших", пишет Интерфакс.

Телеканал Sky News сообщает, что полиция рассматривает нападение как теракт, однако не связывает его с акциями протестов против расизма и насилия со стороны полиции Black Lives Matter, которые проходят в ряде западных стран после убийства полицейским в американском Менниаполисе афроамериканца Джорджа Флойда.

Несколько очевидцев заявили, что им пришлось убегать от нападавшего, поскольку он бросался к разным группам отдыхающих. Ряд других собеседников в то же время поведали, что не сразу осознали мотивы мужчины и восприняли его действия как игру.