Один из ведущих авиаперевозчиков Японии - компания Japan Airlines заявила о намерении выплатить каждому из сотрудников до 150 тысяч иен (около 1,4 тысячи долларов) в качестве мер поддержки персонала на фоне значительного падения числа перелетов из-за эпидемии коронавируса, сообщает агентство Kyodo.

Предполагается, что первые выплаты работникам могут быть направлены уже в начале июля. Всего штат компании насчитывает около 36 тысяч человек.

На фоне пандемии коронавирусной инфекции и сокращения числа полетов операционные убытки JAL по итогам первых трех месяцев текущего календарного года оцениваются в 20 миллиардов иен (порядка 186 миллионов долларов). На фоне убытков председатель правления авиакомпании Ёсихару Уэки уже заявил о намерении отказаться от своих летних бонусов, уточняет агентство.