Президент США Дональд Трамп предложил на год отправлять в тюрьму тех, кто сжигает американские флаги во время протестов, пишет Fox News.

«Обезумевшая толпа допускает акты вандализма... Мы это не принимаем... Мы должны разработать законопроект, согласно которому в наказание за сожжение американского флага будет год тюремного заключения», — сказал Трамп, также предложив наказывать за осквернение памятников и крушение статуй.

Ранее на массовых протестах против расизма и полицейского произвола были повреждены монументы и зафиксированы сожжения флагов США.