Установлена личность подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана

По версии следствия, к особо тяжкому преступлению причастен 22-летний Виталий Васильев. "Виталий Николаевич Васильев объявлен в федеральный розыск. На его поиски отправлены сотрудники внутренних дел, — сообщили в пресс-службах регионального главка МВД и СУ СК России по Волгоградской области. — Личность волгоградца установлена благодаря активной позиции горожан и сотрудничеству полиции и следственных органов", передает издание Волгоград Онлайн.

Родные убитого первокурсника хотят узнать о причинах жестокой расправы: "Насколько мне известно, этот человек успел уехать из Волгограда. Но о каких-то нюансах мне пока не сообщают. В ближайшие дни следователь пообещал посвятить меня в подробности, — рассказывает брат убитого парня Алексей Небогатов. — Никто из близких и друзей Тимура не может понять, из-за чего все случилось. Что может быть в голове 22-летнего парня, который достает нож и режет прохожего?"