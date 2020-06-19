Как восстановить иммунитет после самоизоляции?

Режим самоизоляции мог привести к снижению иммунитета, но эта проблема решается с помощью сбалансированного питания, умеренных физических нагрузок и полноценного ночного сна. Об этом сказал ведущий научный сотрудник российского Института медико-биологических проблем, заведующий лабораторией физиологии иммунной системы Сергей Пономарев, передает РИА Новости.

«Для поддержания иммунореактивности рекомендуются сбалансированное питание, умеренные физические нагрузки, нормализация режима труда и отдыха, не менее семи часов ночного сна и, конечно, позитивное мышление», — отметил Пономарев.

По его словам, ученые обнаружили снижение иммунитета у людей во время режима самоизоляции в результате «многочисленных гермокамерных экспериментов», проведенных в ИМБП. К ослаблению иммунитета могли привести такие факторы, как стресс, изменение режима сон-бодрствование и снижение двигательной активности, отметил Пономарев, добавив, что для определения нарушения работы иммунной системы нужен развернутый иммунологический анализ. Однако на это состояние также могут указывать косвенные признаки, например, возникновение герпеса.

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