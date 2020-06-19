В Мингячевирскую городскую прокуратуру 21 июня приблизительно в пять часов утра поступило сообщение о том, что проживавшая по адресу: город Мингячевир, поселок Ени Хаят Бриллиант Гаджиева (1974 г.р.) была убита ножом.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре, правоохранительные органы Мингячевира с участием судебного эксперта немедленно осмотрели место происшествия и тело убитой, а также провели другие необходимые процессуальные действия. Возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (предумышленное убийство) Уголовного кодекса, назначена соответствующая экспертиза.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что преступление совершено сыном жертвы Эльмиром Гаджиевым, 2003 года рождения, во время возникшего между ними конфликта на почве ревности. В результате неотложных следственных действий, проведенных прокуратурой и полицией Мингячевира, Эльмир Гаджиев задержан в качестве подозреваемого в совершении преступления. Необходимые следственные мероприятия продолжаются.