«Египет на протяжении четырех лет вмешивается в дела нашей страны. Безопасность Ливии под угрозой. Имеют место призывы к вводу войск в Ливию и подрыву демократии»,- сказал Шатыр, сообщает Anadolu.

Член Высшего госсовета Ливии Абдуррахман Шатыр осудил угрозу президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси о готовности Каира к вторжению в Ливию. На своей странице в Twitter Шатыр назвал высказывания Сиси «дробью военных барабанов».

Член высшего Госсовета Ливии призвал Египет и другие страны воздержаться от военной интервенции во избежании трагедии, схожей с происходящим в Йемене.

В то же время члены парламента в Триполи призвали признанное международным сообществом Правительство национального согласия Ливии отреагировать на угрозы Сиси. «Ливия никоим образом не угрожает безопасности Египта, однако египетские власти ставят под угрозу суверенитет нашей страны. Высказывания ас-Сиси идут вразрез с нормами международного права и нарушают суверенитет Ливии»,- говорится в совместном заявлении парламентариев.

Отметим, что накануне президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время визита на военную базу в Сиди-Баррани, расположенную недалеко от ливийской границы, заявил, что его страна может в любое время вторгнуться в Ливию на законных основаниях. Ас-Сиси добавил, что Каир не даст силам Правительства национального согласия Ливии взять город Сирт и муниципалитет Джуфра, находящиеся под контролем боевиков Хафтара. По словам египетского президента, это станет «красной чертой», пересечь которую Египет не позволит: «Сирт и Джуфра - черта, за которую не дозволено переступать. Никто, кроме самих ливийцев, не вправе защищать Ливию. Мы готовы помочь и поддержать их в этом. Армия должна быть готова к операциям за рубежом», - сказал президент Египта.