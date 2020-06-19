Трагедия азербайджанского миллиардера: мать пошла против сына

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Сын миллиардера Фархада Ахмедова сравнил решение его матери судиться с ним в Лондоне с «юридическим вымогательством», заявив при этом, что предпочел бы жить своей жизнью, вместо того чтобы судиться с матерью. «Мне 26 лет, и я хотел бы жить своей жизнью, вместо того чтобы судиться с матерью», — так Темур Ахмедов, сын миллиардера Фархада Ахмедова и его бывшей жены Татьяны, прокомментировал иск матери к нему, сообщает Forbes.

По его словам, британский суд и фонд Burford Capital, которому Татьяна Ахмедова переуступила свои права требования в 2018 году, побудили ее подать в суд на сына, что «выглядит как юридическое вымогательство», сказал Ахмедов. «Мой отец предложил заплатить моей матери $150 млн пять лет назад, но сейчас при поддержке юристов она хочет заполучить часть пирога», — добавил он. Бракоразводный процесс Фархада и Татьяны Ахмедовых длится с 2013 года. Высокий суд Лондона в декабре 2016 года обязал миллиардера выплатить экс-супруге £453 млн (почти $584 млн на тот момент). Пытаясь добиться выплат, Татьяна Ахмедова подала иск к своему сыну, заявив, что он помогал отцу скрыть активы. В иске говорится, что Темур Ахмедов фактически выступил как доверенное лицо отца и помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.