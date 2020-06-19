Трагедия азербайджанского миллиардера: мать пошла против сына
Сын миллиардера Фархада Ахмедова сравнил решение его матери судиться с ним в Лондоне с «юридическим вымогательством», заявив при этом, что предпочел бы жить своей жизнью, вместо того чтобы судиться с матерью.
«Мне 26 лет, и я хотел бы жить своей жизнью, вместо того чтобы судиться с матерью», — так Темур Ахмедов, сын миллиардера Фархада Ахмедова и его бывшей жены Татьяны, прокомментировал иск матери к нему, сообщает Forbes.
По его словам, британский суд и фонд Burford Capital, которому Татьяна Ахмедова переуступила свои права требования в 2018 году, побудили ее подать в суд на сына, что «выглядит как юридическое вымогательство», сказал Ахмедов. «Мой отец предложил заплатить моей матери $150 млн пять лет назад, но сейчас при поддержке юристов она хочет заполучить часть пирога», — добавил он.
Бракоразводный процесс Фархада и Татьяны Ахмедовых длится с 2013 года. Высокий суд Лондона в декабре 2016 года обязал миллиардера выплатить экс-супруге £453 млн (почти $584 млн на тот момент). Пытаясь добиться выплат, Татьяна Ахмедова подала иск к своему сыну, заявив, что он помогал отцу скрыть активы. В иске говорится, что Темур Ахмедов фактически выступил как доверенное лицо отца и помог разработать и реализовать схемы по выводу ценностей и финансовых инструментов из юрисдикций, где бы его мать могла взыскать эти ресурсы в свою пользу.
Темур Ахмедов подал в Лондоне два встречных иска в свою защиту. В одном из них он потребовал запретить матери оплачивать адвокатов, поскольку ее разбирательство финансирует и контролирует третья сторона — фонд Burford Capital. Во втором иске Темур потребовал сделать разбирательство непубличным, поскольку часть документов, предоставленных защитой матери, касаются его частной жизни. 12 июня судья Квиннет Ноуэлс отклонил встречные иски Темура из-за отсутствия разумных оснований.
«Решение судьи Ноуэлса не окончательное и будет направлено в апелляционный суд, который не относится ко мне предвзято», — сообщил Темур Ахмедов Forbes по этому поводу.