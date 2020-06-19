В Турции за неношение масок штраф $130

В Турции в связи с увеличением в последние дни числа инфицированных COVID-19 с 22 июня будут штрафовать граждан, которые не носят маски, сообщает CNN Turk.

Согласно информации, ношение масок будет обязательным во всех провинциях страны. Отмечается, что в 48 провинциях ношение масок будет обязательным во всех местах, в 33 провинциях - в торговых центрах, магазинах, ресторанах, кафе и других местах, где наблюдается скопление людей.

Размер штрафа будет составлять 900 турецких лир (примерно $130).