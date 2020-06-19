В Армении 560 новых случаев заражения COVID-19 + 18 жертв

За минувшие сутки в Армении число зарегистрированных случаев заражения COVİD-19 увеличилось на 560 и достигло 20 268. Об этом говорится в сообщении на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний.

Отмечается, что 18 человек скончались за прошедшие 24 часа: 7 женщин и 11 мужчин, передает пресс-служба Минздрава республики. В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 350 человек. На лечении находятся 10 802 человека