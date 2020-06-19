- Показатели государственного бюджета Азербайджана за 5 месяцев года лучше наших ожиданий, - заявил министр финансов Самир Шарифов в ходе обсуждения документа на пленарном заседании парламента. - В бюджете сложился достаточный профицит. Это результат хорошего исполнения налоговыми и таможенными органами взятых на себя обязательств.

Милли Меджлис утвердил вопрос об исполнении государственного бюджета Азербайджана на 2019 год. Несколько запоздалое обсуждение исполнения прошлогоднего бюджета объяснить легко – пандемия коронавируса, парализовавшая на месяцы экономическую и общественную жизнь страны. Но ситуация постепенно стабилизируется, нужно приниматься и за госбюджет. А смотрится главный финансовый документ страны сегодня на фоне глобального социально-экономического кризиса совсем неплохо.

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Профицит бюджета – термин, который эксперты в этом году успели позабыть на фоне грозного мирового экономического кризиса, когда бюджеты многих стран хронически характеризуются дефицитом. Да еще каким! Бюджеты даже ведущих стран давно ушли в минус, измеряющийся десятками и сотнями миллиардов долларов. Как же исполнен наш прошлогодний бюджет, который должен был заложить фундамент для бюджета нынешнего года, и не сбила ли пандемия его плановое течение?

Известно, что доходы госбюджета в прошлом году были утверждены в размере 23,168 млрд манатов, а расходы – 24,218 млрд манатов. Исполнение же доходной части без учета трансферта из Госнефтефонда составили 12,854 млрд манатов, что в сравнении с показателем 2018 года больше на 11,3%, или почти на 1,304 млрд манатов. (Объем трансфертов из фонда устанавливается отдельным решением главы государства и не зависит от каких-либо факторов.) А расходная часть госбюджета исполнена на 96%, или почти на 24,426 млрд манатов прогноза в 25,190 млрд манатов, что на 7,5%, или на 1,694 млрд манатов выше аналогичного показателя 2018 года.

Львиная доля доходов бюджета (96,8%) пришлась на три направления. Так, 31,7%, или более 7,672 млрд манатов бюджетных доходов составили поступления по линии Государственной налоговой службы при Минэкономики, 18,2%, или почти 4,409 млрд манатов – Государственного таможенного комитета и 46,9%, или более 11,364 млрд манатов (46,9%) – на долю трансферта из Госнефтефонда. Оставшиеся 3,2% доходов составили платные услуги бюджетных организаций, другие поступления, а также поступления от сдачи в аренду госимущества и земель, на которых находятся приватизированные гособъекты.

Что же касается расходной части, в прошлом году 55,4%, или почти 13,529 млрд манатов расходов были направлены на текущие потребности (на 17,1%, или почти 1,975 млрд манатов больше аналогичного прошлогоднего показателя), более 38,4%, или 9,372 млрд манатов – на основные расходы (в сравнении с 2018 годом больше на 4,8%, или на 430,6 млн. манатов), 6,2%, или около 1,525 млрд манатов – на расходы, связанные с обслуживанием государственного долга и обязательств. И нужно особо подчеркнуть, что 31,8%, или более 7,761 млрд манатов бюджетных расходов направлены на финансирование социальных расходов, что на 7,8%, или на 564,8 млн. манатов больше в сравнении с аналогичным показателем 2018 года.

Утвердив прошлогодний бюджет, парламент, конечно, не мог не поинтересоваться и ходом исполнения госбюджета-2020. Прогноз по доходам госбюджета на 2020 год утвержден на уровне 24 млрд 134,5 млн манатов, а по расходам - 26 млрд 894,7 млн манатов. Дефицит госбюджета на текущий год прогнозируется на уровне 2 млрд 760,2 млн манатов, или 3,3% ВВП.

А как же все обстоит фактически и как выглядит наш бюджет на фоне невиданного спада мировой экономики?