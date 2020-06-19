Как Aurus Senat добрался до Баку?

На фото виден государственный номер автомобиля (90 MC 002). Как сообщают российские СМИ, неизвестно, как экземпляр представительского автомобиля попал в Азербайджан, Дело в том, что поставки Aurus частным клиентам должны начаться только в 2021 году.

На улицах Баку был замечен новый российский седан Aurus Senat. Как сообщает haqqin.az, фото представительской модели, опубликованные на странице carsinbaku_official в Instagram, привлекли внимание многих российских сайтов.

Портал «Автоновости дня» пишет, что нельзя исключать того, что сфотографированный в Баку автомобиль может принадлежать посольству России в Азербайджане. Другой возможный вариант – дорожные испытания в условиях жаркого климата и гористой местности, что позволило бы разработчикам взглянуть на машину по-новому и лучше подготовить ее к серийному производству.

По словам главы Aurus Адиля Ширинова, запустить седан Aurus Senat «в серию» планируется только в ноябре 2020 года. Выпуск «Сената» наладят на мощностях совместного предприятия Ford Sollers в Елабуге (Татарстан).