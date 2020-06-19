Евросоюз все еще дееспособен, эффективен, демократичен… наш обзор
Как мы сообщали, лидеры Евросоюза провели неформальную встречу в видеоформате, на которой обсуждался крупный финансовый бюджет так называемого Фонда европейского восстановления.
Как ожидалось, никаких решений или заявлений по ее итогам не было сделано. Кое-кто назвал такой результат провалом. Однако выглядит все не так мрачно.
Один из спикеров пятничного видеосаммита председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что в середине июля состоится официальное совещание в верхах по бюджету ЕС и средствам для фонда. Он заявил, что на прошедшем совещании лидеры стран-членов Евросоюза были готовы к переговорам о многолетнем бюджете ЕС и фонде восстановления после коронакризиса.
Шарль Мишель показал свои лидерские позиции, рассказав, что перед июльским саммитом он будет вести переговоры с руководителями стран Союза о величине фонда восстановления, скидках от взносов в бюджет ЕС и условиях процесса дележа фонда. Консультации также будут касаться того, сколько в плане восстановления должно быть безвозвратных грантов, сколько кредитов, чтобы проложить дорогу к соглашению.
«Я немедленно начинаю переговоры со странами-членами», - решительно высказался Шарль Мишель, добавив, что еще перед июльской встречей он представит конкретное компромиссное предложение. Об этом сообщили корреспонденты польского агентства PAP из Брюсселя.
Оптимизм в деле планируемых переговоров выразила и шеф Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как подчеркнула она, многие руководители стран на пятничной конференции говорили, что в деле бюджета ЕС и механизма восстановления надо сделать все возможное, чтобы достигнуть соглашения еще перед каникулами, на которые уйдут чиновники евроструктур.
По ее мнению, пятничные переговоры были позитивными, а лидеры единодушно признали: кризис, связанный с коронавирусом, доказывает необходимость амбициозного и совместного ответа ЕС на этот вызов.
Она также отметила, что переговоры показали расхождения между странами в вопросе ценностной емкости бюджета, пропорций между кредитами и грантами в механизме восстановления, распределения средств, новых ресурсов и скидок.
Урсула фон дер Ляйен сказала, что обсуждение этих вопросов состоится уже в ближайшие дни. «Выяснила направление мышления Еврокомиссии по каждому из этих вопросов… Я уверена, что в этих точках мы сможем достигнуть консенсуса», - подвела итог шеф Еврокомиссии.
Шарль Мишель, в свою очередь, сказал что видеоконференция была важна как возможность для того, чтобы тремя неделями позже после публикации предложения Еврокомиссии проконсультироваться по этому делу.
«Это была оказия, чтобы увидеть, как возникает консенсус в разных проблемах, что очень позитивно, однако мы не должны пренебрегать различиями позиций», - сказал Ш.Мишель.
Не случайно, что болевые вопросы станут темой предварительных переговоров его с лидерами стран ЕС.
«Для многих стран-членов важно, чтобы критерии распределения должны быть больше связаны с последствиями COVID-19», - признал бельгиец. При этом он подчеркнул, что государства-члены ЕС согласились: на нынешний беспрецедентный кризис должен быть дан исключительный ответ, который должен быть направлен на регионы и сектора экономики, наиболее задетые пандемией.
Действия Евросоюза в нынешней ситуации свидетельствуют, что это объединение 27 государств континента, несмотря на скептические реплики с других концов света, которые звучат время от времени, продолжает оставаться дееспособным, эффективным и демократичным в принятии решений. И недавнее совещание с лидерами стран «Восточного партнерства», в котором принимал участие президент Ильхам Алиев, говорит о желании взаимодействия и сотрудничества, в том числе в деле преодоления последствий коронавируса. Часть помощи, которую Евросоюз выделит для шести стран «Восточного партнерства», получит и Азербайджан. Как говорится, друзья познаются в беде.