Отдел международной политики 12:37

Как мы сообщали, лидеры Евросоюза провели неформальную встречу в видеоформате, на которой обсуждался крупный финансовый бюджет так называемого Фонда европейского восстановления. Как ожидалось, никаких решений или заявлений по ее итогам не было сделано. Кое-кто назвал такой результат провалом. Однако выглядит все не так мрачно. Один из спикеров пятничного видеосаммита председатель Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что в середине июля состоится официальное совещание в верхах по бюджету ЕС и средствам для фонда. Он заявил, что на прошедшем совещании лидеры стран-членов Евросоюза были готовы к переговорам о многолетнем бюджете ЕС и фонде восстановления после коронакризиса.

Шарль Мишель показал свои лидерские позиции, рассказав, что перед июльским саммитом он будет вести переговоры с руководителями стран Союза о величине фонда восстановления, скидках от взносов в бюджет ЕС и условиях процесса дележа фонда. Консультации также будут касаться того, сколько в плане восстановления должно быть безвозвратных грантов, сколько кредитов, чтобы проложить дорогу к соглашению. «Я немедленно начинаю переговоры со странами-членами», - решительно высказался Шарль Мишель, добавив, что еще перед июльской встречей он представит конкретное компромиссное предложение. Об этом сообщили корреспонденты польского агентства PAP из Брюсселя. Оптимизм в деле планируемых переговоров выразила и шеф Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Как подчеркнула она, многие руководители стран на пятничной конференции говорили, что в деле бюджета ЕС и механизма восстановления надо сделать все возможное, чтобы достигнуть соглашения еще перед каникулами, на которые уйдут чиновники евроструктур. По ее мнению, пятничные переговоры были позитивными, а лидеры единодушно признали: кризис, связанный с коронавирусом, доказывает необходимость амбициозного и совместного ответа ЕС на этот вызов.