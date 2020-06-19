Белый дом всячески пытается воспрепятствовать выходу книги Джона Болтона «Комната, где это произошло». Бывший советник президента по национальной безопасности имеет в виду под комнатой, конечно, Овальный кабинет, где он многое видел и слышал c апреля 2018 года по сентябрь 2019 года, когда занимал свою должность и входил в ближайший круг доверенных лиц Дональда Трампа.

Расстанься президент со своим советником по-хорошему, может, и не было бы нынешних треволнений. А Болтон человек очень непростой, он один из столпов Республиканской партии, ее радикального крыла, когда говорят об американских «ястребах» - это вот как раз о нем. Трамп же не только в партии, он в политике по сравнению с Болтоном новобранец. Но с Дональдом Трампом нельзя быть на равных, он не выносит таких отношений, и советник понемногу был отодвинут от решения некоторых важных вопросов, а потом и сам подал в отставку. Само это обстоятельство, что от него добровольно уходят, так задело Трампа, что он поспешил обставить так, будто это он сам увольняет Болтона. В общем, Джон затаил обиду.

Для Белого дома позиция Болтона была крайне важна, поскольку вскоре взорвался скандал, связанный с оказанием давления на Украину и приведший к запуску процедуры импичмента. Советник был все время рядом с президентом, и он мог дать очень важные показания, которых Трамп откровенно побаивался. Но Болтон отказался давать показания в нижней палате, в сенатских слушаниях согласился участвовать, только если на то будет судебное решение. Демократы, понимая, что судебные дела могут растянуться на очень долгое время, не стали настаивать, хоть и заметно огорчились.

Между тем опытный Болтон все правильно рассчитал. У импичмента не было шансов, пока в сенате республиканское большинство. Зато у самого Джона имелся уже двухмиллионный контракт на мемуары. И, как указывают большинство американских экспертов, их выход в свет за считанные месяцы до президентских выборов ударят по Трампу куда больше, чем если бы экс-советник выступил на слушаниях в январе.

Сейчас Белый дом лихорадочно пытается запретить выход книги, ссылаясь на то, что Болтон в ней раскрывает какие-то государственные тайны. А Трамп вообще заявил, что тайной являются любые разговоры советника с президентом. Но в прессу уже разошлись сигнальные экземпляры, и все ведущие СМИ США и Европы активно размещают у себя цитаты и пересказы самых скандальных эпизодов. Воду не удержать в кулаке.

В книге на 500 с лишним страниц множество шокирующих моментов, и сам Джон Болтон пишет, что Трамп заслуживает импичмента не из-за одного украинского дела, а по целому ряду куда более важных вопросов. Картинка, которую рисует бывший советник по национальной безопасности, весьма неприглядная.

По свидетельству Болтона, Трамп действительно оказывал давление на Украину в обмен на открытие уголовного дела против Байдена, как и утверждалось в обвинении по импичменту.

Мемуары подводят к одной мысли: Соединенные Штаты возглавляет человек, сильно не готовый для такой ответственной работы.

Насколько будет большим имиджевый ущерб от публичной атаки Джона Болтона на Трампа, судить сложно. Сторонники президента не верят никаким аргументам или очерняющим его фактам. В то же время следует учесть, что в этот раз критический залп исходит из собственных, республиканских рядов, где Болтон остается авторитетной фигурой. В любом случае, это не усиливает шансы Трампа в борьбе за второй срок.

А на 28 июля намечен выход еще одной книги-сенсации. Ее написала племянница Трампа Мэри. Уже название ее мемуаров говорят о многом: «Слишком много и всегда мало: Как моя семья породила самого опасного в мире человека». Дочь старшего брата президента, Фреда Трампа-младшего, умершего в возрасте 42 лет от алкоголизма, Мэри собирается рассказать о семейных тайнах, а также о происхождении богатства дяди Дональда. Очевидно, мало никому не покажется.

И никакой информации о выходе книг, которые бы могли компенсировать эти удары по президенту.