Непогода в Товузе и Газахе: сильный ветер нанес урон энергохозяйству
Сильный ветер, наблюдавшийся со вчерашнего вечера, нанес серьезный ущерб энергохозяйству Товузского и Газахского районов, в результате чего в некоторых местах произошли кратковременные перебои с подачей электроэнергии.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ОАО «Азеришыг», сотрудники аварийной службы Западного регионального управления энергоснабжения и сбыта ОАО незамедлительно провели на указанных территориях ремонтно-восстановительные работы. По некоторым адресам в результате падения деревьев были повреждены электрокабели, опоры которых пришли в негодное состояние.
По месту аварии были отправлены дополнительные материалы и оборудование, проведены работы по восстановлению линий. В результате оперативно предпринятых мер за короткое время было восстановлено бесперебойное энергоснабжение абонентов.