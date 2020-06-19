Массовая драка между азербайджанцами и дагестанцами в Норильске? российские СМИ; видео

Полицейские в российском городе Норильске выясняют обстоятельства драки, которая произошла накануне вечером на одной из улиц города, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Красноярскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, на место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции, отметили в МВД.

Между тем, как пишет «Московский комсомолец», в паблике «Типичный Норильск» появилось видео массовой драки. За кадром очевидцы сообщают, что драка происходит между уроженцами Азербайджана и Дагестана. В конце ролика к участникам конфликта подъезжает полиция, и парни расступаются.

В пресс-службе полиции «МК в Красноярске» подтвердили, что к ним поступало сообщение о драке. Никакого национального контекста в ней нет, конфликт случился на бытовой почве из-за личной неприязни. Нескольких участников уже задержали и опросили. Личности некоторых все еще устанавливаются.

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