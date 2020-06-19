Полицейские в российском городе Норильске выясняют обстоятельства драки, которая произошла накануне вечером на одной из улиц города, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД по Красноярскому краю.

Как рассказали в пресс-службе, на место незамедлительно были направлены ближайшие наряды наружных служб. Прибывшие на место полицейские пресекли противоправные действия граждан и доставили участников конфликта в отдел полиции, отметили в МВД.