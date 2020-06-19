В Индии и Латинской Америке растет число жертв COVID-19

Минздрав Бразилии сообщил в воскресенье, что общее число летальных исходов из-за коронавируса в стране составило 49 976. Число случаев COVID-19 по состоянию на утро 21 июня превысило 1 млн 67 тыс. Бразилия с населением в 211 миллионов человек занимает второе место в мире числу случаев коронавируса и смертности от опасной инфекции, пишет Anadolu.

Суточный прирост смертности из-за новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Бразилии составил 1 022, в Мексике – 387, в Индии - 306.

Минздрав Мексики сегодня отчитался о 387 летальных случаях от коронавируса за сутки, общее число умерших достигло 20 781. Число случаев заражение новой коронавирусной инфекцией в Мексике составляет уже 175 202.

В Индии за сутки из-за COVID-19 умерли 306 человек, что довело статистику смертности до 13 254. За последние 24 часа коронавирусом заразились 15 413 индийцев. По данным Минздрава азиатской страны, число случаев коронавируса составляет 410 461. Индия вышла на четвертое место в мире по числу случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.