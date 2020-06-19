Прокуратура о смерти женщины в Баку

Накануне в прокуратуру Ясамальского района Баку поступило сообщение о смерти в собственной квартире Кониковской Евгении Андреевны, 1933 года рождения.

Как сообщили haqqin.az в прокуратуре Ясамальского района, сотрудники прокуратуры и полиции с участием судебного эксперта немедленно осмотрели место происшествия, были предприняты все необходимые процессуальные действия.

В сообщении отмечается, что никаких травм или следов на теле умершей обнаружено не было. В результате предварительного расследования было установлено, что Евгения Кониковская долгое время страдала от сердечной недостаточности и диабета. По факту ведется расследование.