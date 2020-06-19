Синоптики пообещали ветер, дожди и грозы

В понедельник, 22 июня в Баку и районах Азербайджана возможны дожди, грозы и даже град, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.



Так, в Баку и на Апшероне день пройдет преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. В основном ожидается переменная облачность, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным.