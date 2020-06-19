Синоптики пообещали ветер, дожди и грозы
В понедельник, 22 июня в Баку и районах Азербайджана возможны дожди, грозы и даже град, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Так, в Баку и на Апшероне день пройдет преимущественно без осадков, однако утром местами возможны кратковременные дожди и грозы. В основном ожидается переменная облачность, порывистый северо-западный ветер днем сменится умеренным.
Температура воздуха на полуострове ночью от 20 до 24 градусов тепла, днем 30-35 градусов, в Баку ночью - 22-24, днем воздух прогреется до 32-34 градусов.
Атмосферное давление повысится до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 50-60%.
В регионах день также в основном пройдет без осадков, только в ряде северных и западных районов местами пройдут дожди, возможны грозы и ливни с градом. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 20-25 градусов тепла, днем воздух прогреется до 35-39 градусов, в горных областях ночью 13-18, днем от 22 до 27 градусов выше нуля.