Депутатов Милли Меджлиса проверили на коронавирус

В Милли Меджлисе Азербайджана регулярно проводится тестирование на коронавирусную инфекцию COVID-19 как среди сотрудников Аппарата Милли Меджлиса, так и среди депутатов. Как сообщает Report, об этом сообщили в отделе по связям с общественностью и прессой Аппарата Милли Меджлиса.

Отмечается, что 21 июня образцы тестов на COVID-19 были взяты у сотрудников Аппарата Милли Меджлиса, а также у депутатов.

Напомним, вчера депутат Сахиб Алыев сообщил о том, что его тест на коронавирус дал положительный результат.