Беспорядки в Штутгарте
В Германии в ночь с субботы на воскресенье в городе Штуттгарт произошли столкновения групп молодежи с полицией. Об этом сообщает DW.
Несколько сотен молодчиков (некоторые свидетели говорят о почти 500) атаковали полицейских, громя трафарированные автомобили, разбивая витрины магазинов. Много полицейских было ранено. Некоторые нападавшие были в защитных коронавирусных масках, в руках отдельных были щиты, которые они использовали для обороны и нападения.
Атаки происходили небольшими группами. На видео с телефонов видны были, в том числе, темнокожие участники беспорядков. Один из пользователей, выложивший видео в сеть, написал: «Положение в государстве. Эти люди не имеют отношения к Германии, это я могу только повторить».
Пресс-секретарь полиции так охарактеризовал происходящее — ситуация полностью вне контроля. К трем часам ночи наконец ситуация успокоилась. Но для этого в центр города были стянуты полицейские силы со всей земли Баден-Вюртемберг.