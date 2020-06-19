Беспорядки в Штутгарте

В Германии в ночь с субботы на воскресенье в городе Штуттгарт произошли столкновения групп молодежи с полицией. Об этом сообщает DW.

Несколько сотен молодчиков (некоторые свидетели говорят о почти 500) атаковали полицейских, громя трафарированные автомобили, разбивая витрины магазинов. Много полицейских было ранено. Некоторые нападавшие были в защитных коронавирусных масках, в руках отдельных были щиты, которые они использовали для обороны и нападения.

Атаки происходили небольшими группами. На видео с телефонов видны были, в том числе, темнокожие участники беспорядков. Один из пользователей, выложивший видео в сеть, написал: «Положение в государстве. Эти люди не имеют отношения к Германии, это я могу только повторить».