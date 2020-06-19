Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 14:37

В субботу вечером президент США Дональд Трамп провел свое первое в рамках предвыборной кампании и после снятия карантина массовое ралли в городе Талса, втором по величине в штате Оклахома. Этот штат он выбрал потому, что в 2016 году одержал там убедительную – с перевесом в 36 процентов – победу над Хиллари Клинтон. Команда Трампа была убеждена в том, что это мероприятие поможет завести глохнущий мотор президентской кампании своего босса. До этого Трамп объявил, что желание посетить ралли выразило свыше 1 миллиона человек. Но на трибунах стадиона вместимостью 19 тысяч человек треть мест осталось свободным, и на занятых местах, как показали телеканалы, скучая, зевали зрители, кто в масках, кто нет.

До этого врачи выражали опасения, что эта встреча Трампа с его сторонниками приведет к новым многочисленным случаям заражения коронавирусом. На входе на стадион людям измеряли температуру, дезинфицировали ладони и проверяли наличие масок. Однако внутри каждый находился где хотел и никаких мер дистанцирования не соблюдал. Между тем сообщается, что шесть человек из команды Трампа, которые готовили это ралли, подцепили вирус. Похоже, что COVID–19 перестал интересовать Трампа в принципе. А вот ухудшение политических позиций за четыре с половиной месяцев до выборов интересует очень сильно. Накануне прибытия президента в Талсу полиция предприняла серьезные меры безопасности, чтобы не допустить демонстраций лидеров темнокожих, объединенных в ставшую одной из самых массовых в стране организаций с аббревиатурой BLM – Black Lives Matter – «Жизни черных имеют значение», а также членов левацкой «Антифа». Трамп также объявил, что в Талсе соберутся «террористы, леваки, анархисты всех мастей». Но их там не было, а предполагаемые фанаты президента проявили беспечное равнодушие к первому появлению на публике своего кумира. Трамп теряет очки буквально каждый день. Сначала был коронавирус, повергший нацию в состояние ступора, потом пришла «революция бывших рабов». Наконец, мощнейшим ударом для него стали сообщения о двух книгах, которые скоро появятся на прилавках. Первая из них, как уже сообщил haqqin.az, является мемуарами бывшего советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который рисует своего бывшего шефа как человека недалекого и не понимающего ничего в мировых делах, а, кроме того, совершившего множество прегрешений внутри страны.

А 28 июля ожидается появление еще оной книги, написанной на этот раз не врагами со стороны, а племянницей Трампа Мэри Лии Трамп. Одно ее название звучит для дяди угрожающе: "Как моя семья породила самого опасного в мире человека". В краткой аннотации новой книги на сайте Amazon говорится, что автор повествует о том, как Дональд Трамп стал "человеком, который сейчас представляет угрозу для благополучия всего мира, экономической безопасности и всей социальной структуры общества". В книге Мэри Трамп рассказывает о мошеннических схемах по уходу от уплаты налогов, которыми пользовался Трамп. Но далеко не только это. Издательство обещает, что это будет откровенная исповедь, срывающая покровы с "ужасных семейных травм, деструктивных отношений и трагической комбинации отсутствия заботы и жестокости в отношении детей". Насколько можно судить по анонсам, Мэри даже обвиняет Трампа в том, что он несет ответственность за смерть ее отца Фреда Трампа-младшего, который умер в 1981 году в возрасте 42 лет.