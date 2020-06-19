В девятиэтажном жилом доме в Киеве произошел взрыв, сообщается как минимум о двоих погибших. В результате были разрушены с четвертого по восьмой этажи.

Как сообщает Русская служба BBC, из дома были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов.

Основной причиной в МЧС называют взрыв газовоздушной смеси без горения. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в фейсбук сообщает о двух возможных версиях: "Одна версия - взрыв газа, другая - взрыв произошел с помощью взрывчатки".