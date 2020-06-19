Путин допустил, что будет снова баллотироваться в президенты

Президент РФ Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если будет принята соответствующая поправка в Конституцию . Об этом глава российского государства сказал в интервью для фильма "Россия. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", сообщает ТАСС.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности баллотироваться, если это возникнет в Конституции. Посмотрим, там видно будет", - сказал Путин.

При этом российский лидер призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой: "Работать надо, а не преемников искать".

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет (принятия соответствующей поправки в Конституцию), года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", - сказал российский президент.