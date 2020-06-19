Подозреваемого в убийстве студента из Азербайджана задержали

Российские правоохранители нашли и задержали волгоградца, подозреваемого в убийстве 17-летнего студента волгоградской Медакадемии из Азербайджана.

"Подозреваемый в убийстве... задержан в Смоленске. Туда выехали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области для проведения с его участием процессуальных действий. Будет этапирован в Волгоград", - цитирует ТАСС сообщении пресс-службы.

Сотрудники ГУ МВД по Волгоградской области также отправились на место вместе со следователями. Руководитель пресс-службы ведомства Светлана Смольянинова уточнила журналистам, что оперативники задержали подозреваемого в такси. Мужчина не стал оказывать сопротивления, задержания не ожидал.