Проверки на улицах и дорогах Баку

Сотрудники полиции ведут службу на улицах и дорогах Баку ведут службу сотрудники полиции. С сегодняшней ночи в разных направлениях столицы установлены посты, проверяется наличие разрешения у водителей, передает Trend.

Начальник отдела по связям с общественными структурами Управления Государственной дорожной полиции ГУП Баку полковник полиции Вагиф Асадов отметил, что все дороги, улицы и проспекты Баку взяты под контроль, установлены стационарные посты. Около 100 водителей, нарушивших требования карантинного режима, были задержаны и привлечены к ответственности.

Согласно требованию ст. 211 Кодекса об административных правонарушениях, за нарушение карантинного режима физические лица будут штрафоваться в размере от 100 до 200 манатов, должностные лица – от 1500 до 2000 манатов, юридические лица - от 2000 до 5000 манатов, либо, в зависимости от случая, учитывая личность совершившего проступок, арестованы в административном порядке сроком до одного месяца.

В период карантинного режима за нарушение требований, установленных соответствующим органом исполнительной власти в связи с использованием индивидуальных средств защиты, физические лица будут оштрафованы в размере 50 манатов, должностные лица – 100 манатов, юридические лица – 200 манатов. За повторное нарушение этого правила до окончания карантинного режима физическое лицо, уже подвергнутое за это административному взысканию, будет оштрафовано на сумму в размере 100 манатов, должностные лица – 200 манатов, юридические лица – 400 манатов.