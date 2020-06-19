Как сообщили haqqin.az в банке, Юсиф, отдыхавший со своей семьей и друзьями, погиб, спасая тонувших в море детей. Оставленные без присмотра родителей дети зашли слишком далеко от берега и начали тонуть.

По словам очевидцев, Юсиф, бросившись на помощь, доплыл до детей, спас их, однако сам спастись не смог – потерял слишком много сил.

В банке отметили, что Юсиф был очень отзывчивым человеком, добрым другом, примерным семьянином и высококвалифицированным специалистом, профессионалом своего дела. Сегодня Юсифа Мамедова похоронили в родном Имишли. У него остались жена и двое малолетних детей.

Коллектив Халг Банка искренне соболезнует семье и близким Юсифа, подчеркивая, что эта тяжелая утрата для банка. Память о Юсифе всегда будет жить в сердцах сотрудников банка.