Юсиф доплыл, спас детей, но сам погиб Халг Банк понес тяжелую утрату
Вчера на одном из пляжей Апшерона трагически погиб сотрудник Халк Банк, директор филиала «Мяркяз» Юсиф Исак оглу Мамедов.
Как сообщили haqqin.az в банке, Юсиф, отдыхавший со своей семьей и друзьями, погиб, спасая тонувших в море детей. Оставленные без присмотра родителей дети зашли слишком далеко от берега и начали тонуть.
По словам очевидцев, Юсиф, бросившись на помощь, доплыл до детей, спас их, однако сам спастись не смог – потерял слишком много сил.
В банке отметили, что Юсиф был очень отзывчивым человеком, добрым другом, примерным семьянином и высококвалифицированным специалистом, профессионалом своего дела. Сегодня Юсифа Мамедова похоронили в родном Имишли. У него остались жена и двое малолетних детей.
Коллектив Халг Банка искренне соболезнует семье и близким Юсифа, подчеркивая, что эта тяжелая утрата для банка. Память о Юсифе всегда будет жить в сердцах сотрудников банка.