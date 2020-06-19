Путин о благосостоянии чиновников: «Неприлично выпячивать напоказ»

Президент РФ Владимир Путин призвал российских чиновников не выставлять напоказ свое благосостояние.

«Представители органов власти любого уровня должны понимать, где они живут, они должны исходить из того, что сотни тысяч людей в нашей стране живут очень скромно, и для чиновников, которые призваны служить людям, неприлично выпячивать напоказ свое благосостояние», — заявил глава российского государства в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин», который выйдет на телеканале «Россия-1» , передает ТАСС.

Одновременно президент России подчеркнул, что не следует кичиться и своим аскетическим образом жизни. «Если это выставляется напоказ, этот аскетизм, то не думаю, что это является примером для подражания», — сказал Путин.