Загадочная смерть беглого иранского судьи

Полиция Бухареста сообщила, что работники отеля обнаружили одного из своих гостей мертвым в холле после того, как он упал с верхнего этажа.

Объявленный в розыск по обвинению в коррупции в Иране бывший судья этой страны был найден мертвым 19 июня в отеле в румынской столице Бухаресте.

Речь идет о 52-летнем Голамрезе Мансури. Как сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на иранский телеканал Press TV, Министерство иностранных дел Ирана подтвердило информацию о гибели в Румынии беглого судьи. Согласно предварительному заключению, Голамреза Мансури выпал из окна отеля Duke в Бухаресте.

По словам румынских следователей, иностранный гражданин, находившийся под контролем судебной власти, разыскивался, согласно обвинению, за совершенное в другой стране преступление.

По словам официального представителя иранского МИД Аббаса Мусави, Г.Мансури посетил посольство Ирана в Бухаресте, чтобы обсудить возможные способы возвращения в Иран. "Мы призываем официальных лиц и полицию Румынии выполнить предусмотренные законом обязанности и предоставить нам официальный отчет о точных причинах случившегося", - сказал А. Мусави.

13 июня официальный представитель иранских судебных органов Голам Хосейн Эсмаэли объявил, что судья Г.Мансури, обвиняемый в получении взяток на 500 тысяч евро, арестован на территории Румынии. А.Мусави уточнил, что беглый судья был арестован Интерполом после того, как судебные органы Ирана возбудили в отношении него уголовное дело.

На прошлой неделе в распространенном в Сети видео Мансури отверг все обвинения в свой адрес, заявив, что он покинул Иран для лечения, что верит в иранское правосудие и вернется домой, как только спадет эпидемия коронавируса. При этом он не сказал, в какой стране находится.

Отмечается, что до назначения на должность судьи Мансури работал прокурором в тюрьме Эвин в Тегеране. Журналисты обвиняли Мансури в массовых арестах представителей СМИ.