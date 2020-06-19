Суд в Армении отказался арестовывать миллиардера Царукяна

Суд в Ереване отказался арестовывать главу армянской оппозиционной парламентской фракции «Процветающая Армения» Гагика Царукяна.

«Суд отклонил ходатайство обвинения об аресте Царукяна. Я рад, что суд нашел в себе силы и встал выше политических процессов», — приводит РИА Новости слова адвоката оппозиционера Ерема Саркисяна.

Следователи намеревались привлечь оппозиционера по статье «соучастие в даче взятки избирателям, нарушении запрета на благотворительность во время выборов или препятствовании свободному волеизъявлению избирателя». 16 июня Национальное собрание Армении по ходатайству Генпрокуратуры лишило Царукяна неприкосновенности и дало согласие на его арест.